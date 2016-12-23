23.12.2016 14:03 Mardin'de 'Huzur ve Kardeşlik Mitingi' başladı

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından organize edilen 'Huzur ve Kardeşlik Mitingi' başladı. Mitinge Türk bayraklarıyla katılan binlerce kişi, kardeşlik, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından organize edilen 'Huzur ve Kardeşlik Mitingi' başladı. Mitinge Türk bayraklarıyla katılan binlerce kişi, kardeşlik, birlik ve beraberlik mesajı verdi.



Mardin'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından, terör eylemlerine tepki göstermek amacıyla organize edilen 'Huzur ve Kardeşlik Mitingi' başladı. Binlerce kişinin Türk bayrakları akın ettiği merkez Artuklu ilçesinde bulunan Karayolları Parkı kırmızı ve beyaza büründü. Vatandaşlar, "Kardeşlik sınır tanımaz", "Türkiye hepimizindir düşmana yedirmeyiz" ve "Terörün dini, imanı, ırkı kökeni yoktur" pankartları açarak, terör örgütleri aleyhinde slogan attı.



Devam eden miting nedeniyle, Karayolları Parkı çevresinde geniş güvenlik önlemleri de alındı.

