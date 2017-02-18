Mardin'de faciadan dönüldü

Mardin-Diyarbakır karayoluna teröristler tarafından tuzaklanan 250 kilogram el yapımı patlayıcı, kontrollü bir şekilde imha edildi.

Mardin-Diyarbakır karayoluna teröristler tarafından tuzaklanan 250 kilogram el yapımı patlayıcı, kontrollü bir şekilde imha edildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmaları neticesinde, Mardin-Diyarbakır Yolu Yeşilköy yolu ayırımında patlayıcı döşendiği tespit edilmiştir. Olay yerinde çevre güvenlik tedbirleri alınarak karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapatılmıştır. Patlayıcı madde imha timi vasıtasıyla 250 kilogram kablo düzenekli patlayıcı kontrollü olarak imha edilmiş olup patlama sonrası 5 metre çapında 2 metre derinliğinde bir çukur oluşmuştur. İlimizde vatandaşlarımızın da desteği ile terörle mücadele ve halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli bütün tedbirler en üst seviyede alınmaktadır" denildi.

(Mehmet Salih Keskin / İHA)