Mardin'de bir mahallede sokağa çıkma yasağı

Mardin merkez Artuklu ilçesi Yardere Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Mardin merkez Artuklu ilçesi Yardere Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Yardere Mahallesi'nde faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, saat 06.30 itibari ile Artuklu ilçesine bağlı olan Yardere Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi. (Mehmet Salih Keskin / İHA)
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