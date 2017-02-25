Mardin'de askeri aracın geçişi sırasında patlama

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Aran köyü civarında askeri kobra aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi.
Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Aran köyü civarında askeri kobra aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, merkez Artuklu ilçesine bağlı Aran köyünde sabaha karşı Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon dönüşünde yol kenarına döşenen El Yapımı Patlayıcıyı (EYP), operasyona giden polislere eşlik eden askeri kobra aracının geçişi sırasında infilak edildi. Olayda yaralanan olmazken bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edilerek saldırıyı düzenleyenlere yönelik operasyon başlatıldı. (Neriban Çelebi / İHA)
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