29.12.2016 14:47 Mardin'de 900 yıllık tarih yok oluyor

Mardin'de bulunan 900 yıllık Hüsamiye Medresesi'nin büyük bir bölümü bakımsızlıktan çöktü. Mardin'de bulunan 900 yıllık Hüsamiye Medresesi'nin büyük bir bölümü bakımsızlıktan çöktü.



Tarihi ve mimari dokusuyla açık hava müzesi görünümünde olan Mardin'in en eski yapılarından biri olan Hüsamiye Medresesi'nin büyük bir bölümü bakımsızlıktan ve ilgisizlikten dolayı çöktü. Mehmet Selim Parlakoğlu adlı vatandaş, "Tarihi kentimiz Mardin'in yıkılmaya yüz tutmuş bu nadide eseri, 1100 yıllarının başlarında Hüsamettin Timurtaş tarafından yaptırılmış olan bu mekanda pek kimsenin bilmediği Hüsamiye Medresesi vardır. Ayrıca Mardin'de 3 meçhul sahabeden birisi olan Muhammed Faris Hazretleri de burada yatmaktadır. Bu da pek kimse tarafından bilinmez. Bu bilinmezlik, bu yapılara sahip çıkılmasının en büyük nedenlerinden biridir" dedi.



Medresenin pek bilinmediğini ve keşfedilmeyi beklediğini kaydeden Parlakoğlu, "Birçok medrese bilinirken maalesef Hüsamiye Medresesi hala keşfedilmeyi bekliyor. Ayrıca burada Hüsamettin Timurtaş'ın mezarının da olduğu söylenir. Bu da belgelerle sabittir. Osmanlı kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre, bir de mescit vardır burada. Eskiden hükumet erkanı gelip Cuma namazlarını burada eda ederlermiş" diye konuştu.



"Miraslara sahip çıkılmasını bekliyoruz"



Yaklaşık 30 ay önce hem İl Kültür Turizm Müdürlüğüne hem de Müze Müdürlüğüne başvurduklarını aktaran Parlakoğlu, şunları kaydetti:



"Bu sahipsiz mekanımız kimse tarafından bilinmediğinden gerekli restore işlemlerine başlanmamıştır. Kültür Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğüne yaptığımız girişimler maalesef yaklaşık 30 aydır bürokratik engellere takılmıştır. Burada oturan insanlar, bu tarihi mekanın kurtulması için tapularını devlete hibe etmişlerdir. 6 ay önce sağlam olan duvar bile yıkıldı. Bu duvarlar birbirini takip edecek ve bir tarih gözler önünde yok olacak maalesef. Mardin'e tarih ve kültür kenti diyoruz ama bu nadide kültür mekanına sahip çıkamıyoruz. Buranın her tarafı tarih. Medrese eyvanın önünde havuz vardı, ama çocuklar düşmesin diye o havuz toprakla kapatılmış. Bu miraslara sahip çıkılmasını bekliyoruz."

