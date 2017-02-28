Mardin'de 3 terörist öldürüldü

Mardin'in Nusaybin, Artuklu ve Ömerli ilçeleri kırsalında devam eden operasyonda 3 PKK'lı terörist öldürüldü.

Mardin'in Nusaybin, Artuklu ve Ömerli ilçeleri kırsalında devam eden operasyonda 3 PKK'lı terörist öldürüldü.

Nusaybin, Artuklu ve Ömerli ilçeleri kırsalındaki 10 mahallede, terör örgütü PKK'ya yönelik 11 Şubat'ta başlatılan müşterek operasyon devam ediyor. Bornova 2. Jandarma Tugay Komutanlığı, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, Nusaybin ilçesine bağlı Doğanlı Mahallesi'ndeki bazı evlerin bodrumlarında tüneller olduğu tespit edildi. Evlere giren güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 3 terörist öldürüldü. Evlerde yapılan aramada, 2 adet kaleşnikof silahı, bir adet M16 silah parçası, bol miktarda patlayıcı ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, Doğanlı Mahallesi'nin güney tarafında da bir sığınak tespit edilirken, sığınakta yapılan aramada bol miktarda örgütsel doküman ele geçirildi. Doğanlı ve Kovanlı Mahallelerini birleştiren yolda ise tuzaklanmış olarak yaklaşık 150 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş patlayıcı tespit edildi. Patlayıcı olay yerinde imha edildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

(Neriman Çelebi / İHA)