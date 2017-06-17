Mardin'de 11 avukata FETÖ gözaltısı

Mardin ve ilçelerinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 11 avukat gözaltına alındı.
Mardin ve ilçelerinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 11 avukat gözaltına alındı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen A.A., M.D., T.A., M.M.A., E.K., M.A.A., A.D., E.D., M.K., H.S. ve G.B. isimli avukatlar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şahısların adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 11 avukat gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (Beril Solmuşgül/İHA)
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