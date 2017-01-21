Mardin'de 1 kadın terörist öldürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 kadın terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 kadın terörist etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Mahallesi Yol Dere Caddesi'nde polis ekipleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 1 gün önce Kaymakamlık binası civarında keşif yaptığı öğrenilen kadın terörist etkisiz hale getirildi. Olay yerine çok sayıda Terörle Mücadele ve Özel Harekat polisleri sevk edilirken, kaçan 2 teröristin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Kızıltepe ilçesinde cezaevi yakınlarında polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yaralı olarak kaçan bir teröristin yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı.

(Neriman Çelebi/İHA)