Marcelo ameliyat oldu

Beşiktaş'ın başarılı defans oyuncusu Marcelo Guedes, sağ ayak bileğinden sıkışma sendromu nedeniyle ameliyat edildi.
Beşiktaş'ın başarılı defans oyuncusu Marcelo Guedes, sağ ayak bileğinden sıkışma sendromu nedeniyle ameliyat edildi. Beşiktaş'ın resmi sitesinden Marcelo'nun ameliyatı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere verildi: "Başarılı futbolcumuz Marcelo Antonio Guedes Filho, bugün Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Sağlık Kurulu Başkanımız Op. Dr. Sarper Çetinkaya tarafından sağ ayak bileğinden Sıkışma sendromu (Anterior İmpingement) nedeniyle ameliyat edilerek Artroskopik debridman (eklem temizliği) uygulandı. Operasyonu başarılı geçen oyuncumuz, 3 hafta sonra çalışmalara başlayabilecektir. Marcelo'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."
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