12.11.2017 16:46 Maratonda down sendromlu çocuk kayboldu

Vodafone 39. Avrasya Maratonu'na ailesiyle katılan 15 yaşındaki down sendromlu Ömer Yıldırım, elinde Türk bayrağıyla yürüyüş yaparken kayboldu. Ailesi çocuğu her yerde aradı ama bulamadı. Yıldırım'ın en son Dolmabahçe'de görüldüğü öğrenilirken, ailesi her yerde Ömer Yıldırım'ı arıyor.