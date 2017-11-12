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Maratona Kenya damgası
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Maratona Kenya damgası

Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde 2 saat 11 dakika 22 saniyelik derecesiyle Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich kazandı. Kadınlarda ise Kenyalı Ruth Chepngetich 2 saat 22 dakika 36 saniyeyle 1. oldu.

Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde 2 saat 11 dakika 22 saniyelik derecesiyle Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich kazandı. Kadınlarda ise Kenyalı Ruth Chepngetich 2 saat 22 dakika 36 saniyeyle 1. oldu.
Bu sene 39. kez düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu'nun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayan macerası Sultan Ahmet Meydanı'nda sona erdi. "Çocuklar İçin Koş" temasıyla düzenlenen İstanbul Maratonu'nu 1979 yılından bu yana Tekerlekli Sandalye, 42K "Maraton", 15K, 10K, Halk Koşusu olmak üzere 5 ana kategoride yapıldı. Maratona 100'den fazla ülkeden yaklaşık 100 binin üzerinde sporcu katıldı.

MOBİL TAVŞAN ATLET
İstanbul Maratonu'nda elit atletlerin her kilometrede geçiş sürelerini gösteren bir uygulama hayata geçirildi. Bu uygulamayla elit atletler, her kilometredeki derecelerini araçtan görüp, hedeflediği sürenin ne kadar önünde veya gerisinde olduklarını gözlemlediler.

ERKEKLERDE BİRİNCİ ABRAHAM KIPROTICH
42,195 kilometrelik maraton, Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden saat 09.00'da başladı. Sultan Ahmet Meydanı'nda sona eren maratonu erkeklerde 2 saat 11 dakika 22 saniyelik derecesiyle Fransız asıllı Kenyalı atlet Abraham Kiprotich kazandı. Jacob Kendagor 2 saat 11 dakika 27 saniyelik derecesiyle ikinci, Etiyopyalı Bazu Worku da 2 saat 11 dakika 39 saniyeyle maratonu üçüncü sırada tamamladı.

KADINLARIN ŞAMPİYONU KENYALI RUTH CHEPNGETİCH
Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda kadınlarda ise Kenyalı Ruth Chepngetich 2 saat 22 dakika 36 saniyeyle parkuru tamamlayarak, birinci oldu. Chepngetich ardından Kenyalı Visiline Jepkesho 2 saat 22 dakika 40 saniyelik derecesiyle ikinci, Etiyopyalı Letebrhan Haylay da 2 saat 25 dakika 14 saniyeyle üçüncü oldu.
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