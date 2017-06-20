Maradona'dan Ronaldo'ya övgü

Arjantin'in efsane futbolcusu Maradona, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'dan övgüyle bahsetti. Maradona, Arjantin'de TyC Sports kanalına verdiği röportajda, Ronaldo'nun sürekli artan bir grafik çizdiğini söyleyerek, "Ronaldo başka bir seviyede. Keşke Arjantinli olsaydı. Tam bir canavar" ifadelerini kullandı. Arjantinli efsane, Messi ve Ronaldo kıyaslaması için ise şu ifadeleri kullandı: "Ben, yine de Messi'yi tercih ederim. Rakiplerini kolaylıkla geçiyor ve futbol oynarken zevk alıyor." Messi'nin Dünya Kupası kaldırmamış olmasına da değinen 56 yaşındaki Maradona, "Dünya Kupasını takımının yardımı olmadan tek başına kazanamaz. Olimpiyat madalyası var" şeklinde konuştu.
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