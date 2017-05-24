Manzara izlemek isterken falezlerden düştü

Antalya'da manzarayı izlemek için geldiği falezlerden düşen 43 yaşındaki müzisyen hayatını kaybetti.

Antalya'da manzarayı izlemek için geldiği falezlerden düşen 43 yaşındaki müzisyen hayatını kaybetti.

Olay, bugün sabaha karşı Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Işıklar Caddesi sonundaki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Işıklar Caddesi'ndeki bir eğlence merkezinde müzisyen olan evli ve bir çocuk babası Barış Yöndem (43), iş çıkışı 2 arkadaşıyla birlikte saat 03.30 sıralarında manzara izlemek için falezlere geldi. Falez kenarında gezinirken bir anda dengesini kaybeden talihsiz müzisyen, 30 metre yükseklikteki falezlerden aşağıya düştü. Yanında bulunan arkadaşlarının 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Falezlerden aşağıya inen sağlık ekipleri Yöndem'in öldüğünü belirlerken, kayalıklar arasına sıkışan cesedi çıkarmak için itfaiye ve deniz polisinden yardım istendi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından Yöndem'in cesedi sıkıştığı yerden çıkartılarak Kaleiçi Yat Limanı'na, buradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

(Suat Metin/İHA)