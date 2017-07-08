MANU Lukaku'yu açıkladı

Manchester United, Lukaku'nun transferi konusunda Everton ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Manchester United, Lukaku'nun transferi konusunda Everton ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Manchester United, Zlatan Ibrahimovic'in yerini doldurdu. İngiliz ekibi, uzun süredir görüşme halinde Romelu Lukaku'nun transferi için Everton ile anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki golcü, Everton formasıyla çıktığı 166 maçta 87 gol, 29 asistlik bir performans sergiledi.

Chelsea ile de adı anılan Belçikalı futbolcu, tercihini eski antrenörü Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Manchester United'ta yana kullandı.

