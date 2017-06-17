Mantar toplayan kuzenlere ayı saldırdı

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Aydoğan köyünde mantar toplamaya çıkan iki kuzen ayının saldırısına uğradı.
Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Aydoğan köyünde mantar toplamaya çıkan iki kuzen ayının saldırısına uğradı. Dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda mantar toplamaya çıkan Kemal Ağcagöz ve Mehmet Ağcagöz isimli iki kuzen, arazide hayvan ölüsü yiyen bir ayının kendilerini farketmesiyle saldırıya uğradı. Pençeleriyle Kemal Ağcagöz'ü altına alarak sırtından ısıran ayı, kuzenini kurtarmak üzere sopasına davranan Mehmet Ağcagöz'ü de ayak ve çeşitli yerlerinden yaraladı. Kendi çabalarıyla ayının saldırısından kurtulan iki kuzen Refahiye Devlet Hastanesine gitti. İki kuzen Buradaki ilk tedavilerinin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kemal Ağcagöz'ün sırtına 18 dikiş atılırken kuzeni Mehmet Ağcagöz'ün ise ayak bileğinin kırıldığı ve başı ile gözünden darbe aldığı öğrenildi. (Abdullah Aslan/İHA)
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