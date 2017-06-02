Manisaspor teknik direktör Karafırtınalar ile yolları ayırdı

Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen, tecrübeli teknik adam Sait Karafırtınalar ile yeni sezon için rakamsal konularda anlaşma sağlayamadıkları için yollarını ayırdıklarını söyledi.

Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen, tecrübeli teknik adam Sait Karafırtınalar ile yeni sezon için rakamsal konularda anlaşma sağlayamadıkları için yollarını ayırdıklarını söyledi.

Manisaspor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile yeni sezonda anlaşma sağlanamadı. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın talep ettiği rakamın ve kendilerinin de kulübün menfaatleri doğrultusunda teklif ettiği bir rakamın olduğunu söyleyen Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen, "Yaptığımız görüşme sonucunda Sait hocamız ile rakamsal boyutlarda anlaşma sağlayamadık. Karşılıklı olarak birbirimize teşekkür ettik. İyi ilişkiler ile başladığımız birlikteliği, iyi ilişkiler ile sona erdirdik. Sait hocamıza Manisaspor'a verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor bundan sonraki çalışma hayatında başarılar diliyoruz" dedi.

