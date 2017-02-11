Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Manisaspor farklı kazandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Manisaspor farklı kazandı

TFF 1. Lig'in 20. haftasında oynanan Eskişehirspor-Manisaspor mücadelesinde gülen taraf 5-1'lik sonuçla Ege temsilcisi oldu.

TFF 1. Lig'in 20. haftasında oynanan Eskişehirspor-Manisaspor mücadelesinde gülen taraf 5-1'lik sonuçla Ege temsilcisi oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada savunmanın arkasına sarkan ve kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan İsmail Haktan'ın vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğini yalayarak dışarı çıktı.
34. dakikada Tarık'ın sol kanattan ortaladığı topa iyi yükselen Ofoedu, meşin yuvarlak ile ilk buluşmasında golü bulamadı.
38. dakikada Gökhan'ın şutunu çıkaran Boffin, ikinci vuruşu yapan Ufuk Budak karşısında çaresiz kaldı. 0-1
53. dakikada Akaminko'nun hatalı pasında araya giren ve kaleci Boffin'i çalımlayan İsmail Haktan, boş kaleye gönderdiği topla takımının 2. golünü kaydetti. 0-2
65. dakikada Emre Öztürk'ün pasında kaleci ile karşı karşıya kalan İsmail Haktan, Boffin'i geçemedi.
72. dakikada kendi yarısında topla buluşan Bahattin, sağ kanattan yaptığı uzun koşu sonrasında Boffin'i kolay geçti. 0-3
73. dakikada Akaminko'nun hatalı geri pasında araya giren İsmail Haktan, topu ağlara gönderdi. 0-4
76. dakikada defansın hatasını iyi değerlendiren Bilal, ağları sarstı. 0-5
84. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Erkan Zengin, yerden düzgün bir vuruşla takımının tek sayısını kaydetti. 1-5

KÜNYE
Stat: Eskişehir Yeni Stadyum
Hakemler: Volkan Bayaraslan xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Süleyman Özay xx
Eskişehirspor: Ruud Boffin xxx, Dorukhan x (Semih Şentürk dk. 46 xx), Uğur İnceman xx, Erkan Zengin xx, Kaan Kanak x (Ofoedu dk. 34 xx), Tarık Çamdal xx, Akaminko xx, Hürriyet Gücer xx, Ramazan Övüç xx (Meye dk. 63 x), Kamil Ahmet Çörekçi xx, Bruno xx
Yedekler: Kayacan, Murat Uçar, Bilal Aziz, Hakan Çinemre
Teknik Sorumlu: Mehmet Tezcan
Manisaspor: İsmail Şahmalı xx, Umut Gündoğan xx, Metin Yüksel x, Nikola Mikic x (Fahri Akyol dk. 75 x), Erman Bulucu xx (Peroviç dk. 80 x), Dimov xx, Ufuk Budak xx, İsmail Haktan xxx, Emre Öztürk xx, Gökhan Sazdağı xx (Bilal dk. 68 x), Bahattin Köse x
Yedekler: Emrah Tuncel, Fahri Akyol, Ümit Yasin, Ozan Sol, Savaş Yılmaz
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Erkan Zengin (dk. 84) (Eskişehirspor) Ufuk Budak (dk. 38), İsmail Haktan (dk. 53 ve 73) Bahattin (dk. 72) Bilal (dk. 76) (Manisaspor)
Sarı kartlar: Ramazan Övüç, Semih Şentürk (Eskişehirspor), İsmail Haktan, Gökhan Sazdağı (Manisaspor)
(Kadir Arslan - Mehmet Sıddık Yeşilırmak/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Reina saldırganı Silivri Cezaevine konuldu
'Siyasi belirsizlik yatırımcıyı etkiliyor'
Antalya'da 650 milyonluk dev yatırımların açılışları yapıldı
'Türkiye'yi daha özgür ve daha milli bir ülke konumuna getirdik'
'Fırat Kalkanı sayesinde sınır boyu yeniden güvenli hale geldi'
Bursaspor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rusya'dan flaş Türkiye talimatı!
Rusya'dan flaş Türkiye talimatı!
81 ilde dev operasyon başladı! Soylu yönetiyor
81 ilde dev operasyon başladı! Soylu yönetiyor
Terör koalisyonu referandum kararını açıkladı
Terör koalisyonu referandum kararını açıkladı
Trump’tan İsrail'in işgalci politikalarına ilk tepki!
Trump’tan İsrail'in işgalci politikalarına ilk tepki!
Trump'ın Türk danışmanı konuştu
Trump'ın Türk danışmanı konuştu
FETÖ silah şirketi satın aldı iddiası
FETÖ silah şirketi satın aldı iddiası
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Reina saldırganı Silivri Cezaevine konuldu
Reina saldırganı Silivri Cezaevine konuldu
'Siyasi belirsizlik yatırımcıyı etkiliyor'
'Siyasi belirsizlik yatırımcıyı etkiliyor'
Antalya'da 650 milyonluk dev yatırımların açılışları yapıldı
Antalya'da 650 milyonluk dev yatırımların açılışları yapıldı
'Türkiye'yi daha özgür ve daha milli bir ülke konumuna getirdik'
'Türkiye'yi daha özgür ve daha milli bir ülke konumuna getirdik'
'Fırat Kalkanı sayesinde sınır boyu yeniden güvenli hale geldi'
'Fırat Kalkanı sayesinde sınır boyu yeniden güvenli hale geldi'
Bursaspor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Bursaspor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Yıldırım Antalya İstinaf Mahkemesi binasını hizmete açtı
Yıldırım Antalya İstinaf Mahkemesi binasını hizmete açtı
Tunus Nahda Hareketi Lideri el-Gannuşi Afyonkarahisar'da
Tunus Nahda Hareketi Lideri el-Gannuşi Afyonkarahisar'da
Kurtulmuş 'o notu' değerlendirdi
Kurtulmuş 'o notu' değerlendirdi
Olcay attı Trabzonspor kazandı
Olcay attı Trabzonspor kazandı
Darbeci pilot binbaşı annesinin evinde yakalandı
Darbeci pilot binbaşı annesinin evinde yakalandı
Bakan Elvan, Cazibe Merkezleri Programını anlattı
Bakan Elvan, Cazibe Merkezleri Programını anlattı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English