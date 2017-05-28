Manisalılar tedirgin

Dün merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gölmarmara ilçesinde evleri hasar gören vatandaşlar geceyi, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) kurduğu çadırlarda geçirdi. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bölgede, korku içerisinde olan bazı vatandaşlar gözyaşları içerisinde yetkililerden çadır istedi.

Dün merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gölmarmara ilçesinde evleri hasar gören vatandaşlar geceyi, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) kurduğu çadırlarda geçirdi. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bölgede, korku içerisinde olan bazı vatandaşlar gözyaşları içerisinde yetkililerden çadır istedi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, saat 18.53'te, merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.2 kilometre olarak ölçüldü. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Depremin şiddetinin yoğun hissedildiği Gölmarmara ilçesine bağlı Tiyenli Mahallesi'nde de büyük çoğunluğu kerpiç olan yaklaşık 35 evde hasar meydana geldi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem sonrası AFAD ekipleri Tiyenli Mahallesi'nde gece boyunca çadır kurdu. Evleri hasar alan vatandaşların bir kısmı yakınlarının evlerine sığınırken, bazıları ise kurulan deprem çadırlarına yerleşti. AFAD ve Kızılay ekipleri vatandaşlara erzak desteğinde bulundu. Ayrıca mahalle camisinde oluşan hasar nedeniyle çadır içerisinde mescit kuruldu. Depremzedeleri ziyaret eden CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, "Gölmarmara'nın Tiyenli köyündeyiz. Gölmarmara'da bütün köylerimizde az ya da çok hasar var. En büyük hasarın olduğu köyümüz Tiyenli. Burada yaklaşık 250 hane var. Yaklaşık 40-50 hanede hasar olduğunu biliyoruz. Oturulamayacak durumda. Vatandaşlarımız geceyi bahçelerinde geçirmişler. Gece saat 3 gibi 10 adet çadır kurulmuş. Tabii yetersiz kalmış bu. Aileler kendi bahçelerine birer çadır kurulmasını bekliyorlar" dedi.

(Adem Şahin - Önder Aydın / İHA)