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Manisalı balıkçıdan örnek davranış
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Manisalı balıkçıdan örnek davranış

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan bir balıkçı, şehit ailelerine ücretsiz balık veriyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan bir balıkçı, şehit ailelerine ücretsiz balık veriyor.

Teröristler tarafından İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Adliye önündeki bombalı saldırı sonrası şehit ailelerine ücretsiz balık verme kararı aldığını vurgulayan Okyanus Balıkçılık sahibi Özcan Şık, "İzmir başta olmak üzere İstanbul, Kayseri ile bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için gelen şehit haberlerinden çok etkilendim ve bu benim içimi acıttı. İmkanımız olsa veya gücümüz olsa, daha fazla bir şeyler vermek isteriz ama bizim imkanımız bu kadar. Gerçi bizim yaptıklarımız, onların bu vatan için yaptıklarının yanında bir hiç. Onlar bizler için mücadele ederken, bizlerde şehit ailelerine bir nebzede katkı sağlamak adına işyerimizde balıklarımızı şehit ailelerimize ücretsiz yaptık" dedi.

Uygulamayı sezon sonuna kadar sürdürmeyi amaçladıklarını belirten Şık, "Şehit ailelerimize ister 1 kilo hamsi, isterse 1 kilo sardalyeyi ücretsiz bir şekilde takdim ediyoruz. Dilerse evlerine kadar götürüp teslim ediyoruz" dedi.

Vatandaşlar ise şehit aileleri için örnek bir davranış sergileyen esnafı tebrik etti.
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