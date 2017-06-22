Manisa yine sallandı

Merkez üssü Manisa olan ve İzmir'de de hissedilen 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Manisa olan ve İzmir'de de hissedilen 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, saat 11.56'da Manisa merkezde meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin verilerine göre 4.1 büyüklüğünde olduğu söylenen deprem, İzmir'den de hissedildi.
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