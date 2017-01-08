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Manisa Valiliği tatil edilen okulları açıkladı
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Manisa Valiliği tatil edilen okulları açıkladı

Manisa Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verilecek okulları açıkladı.

Manisa Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verilecek okulları açıkladı.

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Manisa'da hafta sonu meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak 2017 Pazartesi günü Gördes ilçesinde eğitime ara verildiği belirtilerek, Yunusemre, Selendi, Akhisar, Şehzadeler, Turgutlu, Kırkağaç, Soma ve Salihli ilçelerinde de eğitime kısmi olarak ara verildiği vurgulandı. Saruhanlı, Gölmarmara, Sarıgöl, Alaşehir, Köprübaşı, Kula, Ahmetli ve Demirci ilçelerinde eğitim-öğretime devam edeceği kaydedilen açıklamada, tatil edilen okullar şöyle sıralandı:

"Akhisar, kırsal mahallelerimizdeki müstakil ve taşımalı ilk ve ortaokullar, Aysun Karalar İlkokulu, 75. Yıl Ortaokulu, taşımalı öğrencilerin tamamı, taşımalı ortaöğretim öğrencileri, özel eğitim uygulama merkezi, Kapaklı Zeliha Keskinoğlu İş Uygulama Merkezi, birleştirilmiş sınıflı İlkokullar. Gördes'te, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lse düzeyindeki tüm okullarımız tatil edilmiştir. Kırkağaç'ta, Hacet, Hamidiye, Çiftlik, Kocasinan, Demirtaş, Ömerler, Gökçukur, Dualar mahallelerinden taşıma yapılan öğrenciler, Salihli'de, şehir merkezindeki taşıma yapılan 11 ortaöğretim kurumuna ve Karataş Anadolu Lisesi (Çelikli, Karaağaç, Şirinyer, Bahçecik, Yağmurlar, Burhan, Damatlı, Yeniköy, Gökköy, Çakaldoğan mahalleleri), Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Kurumu (Çelikli, Karaağaç, Bahçecik, Gökköy mahalleleri), Kabazlı Ş. İsmail Yavuz İlköğretim Kurumu (Celilli, Çakaldoğan, Damatlı, Burhan Mahalleleri), Mevlütlü İlköğretim Kurumu (Yağmurlar Mahallesi), Sartmahmut İlk/Ortaokulu (Yeniköy Mahalleleri), Fatih İlköğretim Kurumu (Şirinyer Mahallesi) taşımalı öğrenciler için eğitim-öğretime ara verilmiştir. Birleştirilmiş sınıflı çelikli ilkokulunda eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Selendi'de, Pınarlar Şehit Savcı Ethem Ekim İlkokulu, Pınarlar Şehit Savcı Ethem Ekim Ortaokulu, (Demirci'den taşınan Gürçeşme-Büyük Kıran-Küçük Kıran-Azizbey-Yiğenler-Teperik mahalleleri). Soma'da, ilkokul, ortaokul ve liseler için; ilçe merkezi, Avdan ve Cenkyeri dışındaki taşıma merkezi okullarda ve tüm taşımalı eğitimde öğretime 1 gün ara verilmiştir. Şehzadeler'de, Sancaklı Çeşmebaşı, Kayadibi,Yukarı Çobanisa, Sarma, Kalemli, Belenyenice, Kağan, Sarıalan, Sarıbeyler, Kırançiftlik, Kocakoru, Çamköy, Karayenice, Sarma, Kocakoru, Kaleköy, Tepecik, Sancaklıçeşmebaşı, Sancaklıkayadibi, Sancaklıuzunçınar,

Turgutlu'da, Çatalköprü İlköğretim Okulu (Kayrak, Gökgedik, Yukarı Bozkır mahalleleri), Dağmarmara Niyazi Üzmez İlköğretim Kurumları (Kabaçınar, Ören, Yunusdere, Karaköy, Kuşlar, Hacıisalar mahalleleri), Kabaçınar İlkokulu, Ören İlkokulu, Çıkrıkçı Yaşar Kaziment Aybars İlk ve Orta Okulları (Baktırlı, Karaoluk, Sivrice, Güney, Dağyeniköy, Kurudere İğneci, Gökçealan, Ayvacık Mahalleleri). Aynı mahallelerden taşınan lise öğrencilerine de tatildir. Yunusemre'de, tatil edilen okulumuz bulunmamaktadır. Ancak, Manisa Osmancalı İmam Hatip Ortaokulu, Manisa Osmancalı Çok Programlı Anadolu Lisesi, Osmancalı Ortaokulu taşıma merkezlerine, Örselli, Sarıahmetli, Pelitalan, Örencik, Y. Köseler, Y. Yenice, Küçükbelen, Kozaklar, Karabeller, Muslih, Süngüllü, Pınarköy, Seyitler mahallelerinden taşıma yapılmayacaktır. Pelitalan Temel Eğitim Kurumları Taşıma Merkezine, Pınarköy, Süngüllü, Karahüseyinli mahallelerinden taşıma yapılmayacaktır. 10 Ekim Temel Eğitim Kurumları Taşıma Merkezine, Sarıkaya, Yayla, Karakoca, Gökçeler mahallelerinden taşıma yapılmayacaktır. Sakallı Ömer Ege Temel Eğitim Kurumları Taşıma Merkezine, Uzunlar, Asmacık, Recepli Mahallelerinden taşıma yapılmayacaktır."
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