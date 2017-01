10.01.2017 11:53 Manisa Şehzadeler'de karla mücadele sürüyor

Yoğun kar yağışının devam ettiği Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik vatandaşları dikkatli olmaları noktasında uyararak, 'Kar lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmamalarını ve sürücülerimizin mutlak suretle zincir takmalarını önemle rica ediyoruz' dedi. Yoğun kar yağışının devam ettiği Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik vatandaşları dikkatli olmaları noktasında uyararak, "Kar lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmamalarını ve sürücülerimizin mutlak suretle zincir takmalarını önemle rica ediyoruz" dedi.



Sabahın erken saatlerinde Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde ekiplerle birlikte bir toplantı yapan Başkan Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak gece yarısı itibarı ile tüm ekiplerimiz ile birlikte teyakkuz halindeyiz. Kar yağışı başladığı andan itibaren de kar küreme araçlarımız ve tuzlama ekiplerimiz ile anında müdahalede bulunduk. Sabahın erken saatlerinde de Fen işleri şantiyemizde ilgili müdürlerimiz ve sorumlu arkadaşlarımız ile birlikte bundan sonraki yapılacak olan çalışmaları koordine ediyoruz. Halkımızdan ricamız şudur; Lütfen kar lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmayalım. Hem kendi can güvenliğimiz hem de halkımızın can güvenliği açısından mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayalım, ama özellikle kar lastiği bulunmayan araçları kesinlikle kullanmayalım. Mutlaka araçlarımızda zincir bulunduralım" diye konuştu.



"Manisa yoğun kar yağışına alışık değil"



Manisa'nın yoğun kar yağışlarına alışık bir şehir olmadığına vurgu yapan Başkan Çelik, "Hem vatandaşlarımız hem de sürücülerimizin bu bağlamda kar ile ilgili fazla bir tecrübeleri yok. Herhangi olumsuzluklar yaşanmaması için bu konuya hassas davranalım. Biz hem yol açma çalışmalarımıza, hem tuzlama çalışmalarına, hem de diğer temizlik ve park ve bahçeler birimimize bağlı ekiplerimiz ile değerek ana caddelerdeki kaldırımlar gerekse de parklardaki kar temizleme çalışmalarını sürdürüyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak sokakta kalan bir vatandaşımızı tespit ettiğimizde de onları alarak güvenli yerlere götürüyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak tüm birimlerimiz ile teyakkuz halindeyiz. Gece boyunca da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hava tahmin uzmanlarının önümüzdeki iki gün boyunca kar yağışının etkili olacağı yönünde tahminleri var. Tüm hazırlıklarımız yapılmış durumda. Tüm araç ve ekiplerimiz ile birlikte en az sıkıntı ile bugünlerin atlatılması yönünde çaba ve gayret sarf edeceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsun, yaşanan her türlü olumsuzluklar ile ilgili 4449045 Beyaz Masa'mızı aradıklarında telefonlarımız 24 saat açık olacak. Ekiplerimiz de bu süreçte 24 saat işbaşında olacak. Bütün ekiplerimiz halkımızın ilettikleri sorunları çözüme kavuşturmak için hizmet vereceğiz" diyerek tüm Manisa halkını dikkatli olmaları noktasında uyarılarda bulundu.