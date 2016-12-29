29.12.2016 16:13 Manisa Sarıgöl'de okullara kar tatili

Manisa Sarıgöl'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırırken, Sarıgöl ilçe merkezi ve mahallelerindeki okullar tatil edildi. Manisa Sarıgöl'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırırken, Sarıgöl ilçe merkezi ve mahallelerindeki okullar tatil edildi.



Sarıgöl'de geç saatlere kadar etkisini sürdüren kar yağışı yolları kapattı. Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, kar yağışı nedeni ile Sarıgöl ilçe merkezi ve mahallelerindeki okulları kar tatili yaptığını duyurdu. Sarıgöl Belediyesi ekipleri tarafından Sarıgöl-Buldan karayolunda trafiğin aksamaması için çalışmalara başlandı. Yapılan çalışmalar neticesinde Sarıgöl-Buldan karayolunda trafik kontrollü olarak sağlandı.



Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi



Sarıgöl'de yoğun yağan kar yağışı özellikle çiftçileri sevindirdi. Bağların üzerine yağan karların bağlarda bereket olduğunu belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Bağları kışlık suyunu kar sayesinde alacak. Bu nedenle yararlı. Toprakta bulunan zararlı böcekler yok olacak. Ancak olası zirai don olayları tehlike yaratmaktadır" dedi.



Yağan karda vatandaşlar kardan adam yaparken, Sarıgöl'ün simgesi olan üzüm heykeli ise karın altında kartpostallık görüntü sergiledi.

