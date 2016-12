30.12.2016 18:16 Manisa protokolünden yeni yıl mesajı

Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları yayınladıkları mesajla yeni yılı kutladı. Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları yayınladıkları mesajla yeni yılı kutladı.



Manisa'da Vali Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kula Kaymakamı Osman Güven, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban yayınladıkları mesajla yeni yılı kutladı.



Manisa Valisi Mustafa Hakan Güveçer, yayınladığı mesajında "Ülkemize, insanımıza, onların güzel geleceğine olan güvenimizi, inancımızı zerrece yitirmeksizin bütün güçlükleri aşacak, düşmanlıkları yenecek, Büyük Türkiye'ye doğru hep birlikte tereddütsüz el ele, yürek yüreğe yürüyeceğiz. Manisa üretimleri, kardeşlik paylaşımları, kahramanları ve sağduyusu ile bu kutlu yolun güçlü yolcusudur. 2017, milletimizin ve sevgili Manisalıların acılarını paylaşarak azalttığı, gurur ve sevinçlerini paylaşarak büyüttüğü bir yıl olsun. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum" dedi.



Kula Kaymakamı Osman Güven ise yayınladığı mesajında 2017'yi büyük bir heyecan ve umutla beklediklerini belirterek, "2016 yılında yaşanan güzelliklerin 2017 yılında da artarak yaşanması; dünyada, ülkemizde ve ilçemizde barış ve hoşgörünün hakim olması en büyük dileğimdir. Vatandaşlarımızın bize vereceği destek ve güç ile başarılı bir çalışma dönemi geçireceğimizi umuyorum" dedi.



Başkan Ergün'den yeni yıl mesajı



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2017'ye sayılı saatler kala yeni yıl mesajı yayımladı. 2016 yılının ülkemiz açısından birçok olumsuzlukla geçtiğini belirten Başkan Ergün, yeni yılda acı ve gözyaşının yerini huzur, barış ve gülümsemenin alması temennisinde bulundu. 2017 yılında da Manisa Büyükşehir Belediyesinin 17 ilçede etkin çalışmalar içinde olacağını ve önemli projelere imza atacağını vurgulayan Başkan Ergün, şunlara yer verdi: "Belediyecilik açısından Manisa'mıza çağ atlatacak projelere imza atacağız. Hemşerilerimizin yüzünü güldürecek, şehrimizin gelecek 15-20 yılını kurtaracak hizmetlerle yine birlikte olacağız. Bu vesileyle tüm hemşerilerimin ve milletimizin yeni yılını kutluyor; 2017 yılının ülkemize ve Türk-İslam coğrafyasına barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Ailenizle, çocuklarınızla ve sevdiklerinizle nice mutlu yıllara diyorum. Yeni yılda acı ve gözyaşının yerini huzur, barış ve gülümseme alsın" dedi.



"Milli iradenin hakim olması için çalışıyoruz"



Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 2016'nın Türkiye için zorlu geçtiğini belirterek, yeni yılın barış, huzur ve refah getirmesi diledi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yayınladığı mesajda, "Bölgemizde barışın, adaletin ve hukukun egemen olması milli iradenin ülkemizde egemen olması için bütün gücümüz ile çalışıyoruz. 2017 yılında ülkemiz hak ettiği yeri bulacaktır. Teröre ve terör örgütlerine karşı mücadelemiz devam edecektir. Bölge insanımızın huzuru için ülkemize sığınmak zorunda kalan binlerce Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı ve diğer ülkelerden gelen insanların sağlığı milletimizin geleceği için çalışmalara devam edeceğiz. Yunusemre Belediyesi olarak 2017 yılı inşallah çok önemli projelerin hayata geçirileceği bir yıl olacak. Projelerimizi hazırladık. Çok güzel çalışmalar yaptık, tasarılar hazırladık. Bu umutlar bu güzel müjdeler ile 2017 yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.



Başkan Kayda'dan 'Huzur' dileği



Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Yeni yılda en başta huzurun egemen olmasını dileyen Başkan Kayda, mesajında şu ifadelere yer verdi: "2017 yılında devletimizin, milletimizin, Türkiyemizin geleceğinde kötü ve karanlık günlerinin geride kalmasını diliyorum. 2017 yılında birliğimizin, kardeşliğimizin, milli ve manevi değerlerimizin kalıcı olmasını diliyorum. 2017 yılında şehit haberlerinin gelmemesini yaşamımızın her alanında huzurun egemen olmasını, başta Salihlili hemşerilerim olmak üzere, yüce milletimizin bütün fertlerinin sağlık, mutluluk ve bol kazanç elde etmesini diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun" dedi.



Başkan Şirin'den yeni yıl mesajı



Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, 2017 yılı kutlama mesajı yayınlayarak yeni yılın Manisa'ya ve Türkiye Cumhuriyeti'ne huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni etti. Başkan Şirin mesajında şu ifadelere yer verdi: "Hüzünleriyle sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakırken, yeni umutlar ve hedeflerle 2016 yılını karşılıyoruz. Malum olduğu üzere 2016 yılı Türk Milleti için acı dolu hatıralarla geçti. 2017 yılı için tek dileğimiz yeni umutları beraberinde getiren yeni yılın ülkemizi refaha ulaştırmasıdır. 2017 yılının başta Türk Milleti'ne Manisa'ya ve Turgutlumuz'a huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor; bu vesileyle ülkemizin dört bir yanında vatan savunmasında nöbet tutan Mehmetçiklerimiz'e Yüce Allah'tan güç-kuvvet diliyorum. Tüm hemşerilerime sevdikleriyle, aileleriyle, sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice yıllar temenni ediyorum"



"Her koşulda ülkemiz dimdik ayakta"



Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, 2017 yılının Alaşehir'e, Türkiye'ye, Türk-İslam coğrafyasına ve dünyaya barış, mutluluk, refah ve sağlık getirmesini diledi. Başkan Karaçoban açıklamasında; "2016 yılı içerisinde ülkemizde olumlu olumsuz yaşanan gelişmeler oldu. Ama her koşulda ülkemiz hala dimdik ayakta durmaktadır ve önümüzdeki yıllarda da aynı kararlılıkla durmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 2017 yılının ülkemiz, milletimiz, bölgemizdeki kardeşlerimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, sağlık ve refah içinde geçmesini temenni ediyorum" dedi.