Manisa'daki zehirlenmeyle ilgili 6 asker gözaltında

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında yaşanan zehirlenme vakasıyla ilgili olarak, yemek denetiminden sorumlu 6 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınan askerlerin rütbesinin subay ve astsubay olduğu öğrenildi.

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında 23 Mayıs, 16 Haziran ve 17 Haziran tarihlerinde yüzlerce askerin yedikleri yemek sonrası besin zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılmasının ardından, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yemek firmasının yönetici ve çalışanlarından 41 kişi gözaltına alınmıştı.





