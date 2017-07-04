Manisa'daki gıda zehirlenmesiyle ilgili 1 asker tutuklandı
Manisa'da askerlerin gıda zehirlenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan 3 rütbeli askerden 1'i tutuklandı.
Manisa'da askerlerin gıda zehirlenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan 3 rütbeli askerden 1'i tutuklandı. Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında 23 Mayıs, 16 ve 17 Haziran tarihlerinde yaşanan ve yüzlerce askerin etkilendiği besin zehirlenmesiyle ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada kapsamında daha önce gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve bugün açığa alınan 6 rütbeli askerden 4'ü savcılıkta ifade verdi. 4 rütbeli askerden 3'ü daha sonra mahkemeye sevk edildi. Mahkemedeki ifadelerinin ardından 1 rütbeli asker tutuklandı. Askerlerin gıda zehirlenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükseldi.
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