Manisa'daki depremlerin bilançosu açıklandı

Manisa Valiliği, 21 Nisan'da Selendi ilçesinde 27 Mayıs tarihinde de Saruhanlı ilçesinde meydana gelen iki ayrı depremin bilançosunu açıklarken, yapılan çalışmalar hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Manisa Valiliği, 21 Nisan'da Selendi ilçesinde 27 Mayıs tarihinde de Saruhanlı ilçesinde meydana gelen iki ayrı depremin bilançosunu açıklarken, yapılan çalışmalar hakkında da bilgilendirmede bulundu.

21 Nisan tarihinde merkez üssü Selendi ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarında 89 ağır hasarlı, 199 az hasarlı olmak üzere toplam 288 binanın hasar gördüğü belirtilen açıklamada deprem sonrası bölgeye 33 çadır kurulduğu ve devlet tarafından Selendi, Saruhanlı, Şehzadeler ve Akhisar kaymakamlıklarına toplam 918 bin TL ödenek gönderildiği bildirildi.

27 Mayıs tarihinde merkezi Saruhanlı ilçesi olan 5,1 şiddetindeki depremin ardından ise Saruhanlı, Akhisar ve Gölmarmara ilçelerinde 223'ü ağır toplam 394 binanın hasar gördüğü kaydedilen açıklamada bölgeye toplam 227 çadır kurulduğu bildirildi. Bölgede ağır hasarlı ihtiyaç sahipleri için de bugüne kadar 84 konteynerin kurulumunun tamamlandığı dile getirilen açıklamada AFAD Başkanlığından ilgili kaymakamlıklar aracılığıyla binaları hasar gören vatandaşlara iletilmek üzere ödenek talep edildiği öğrenildi.

Yapılan açıklamada ayrıca depremler sebebiyle Manisa AFAD'ın yürüttüğü çalışmalar sırasında, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi Belediyesi, Saruhanlı Belediyesi, Akhisar Belediyesi, Gölmarmara Belediyesi, MAT, İHH, Kızılay, çadırların ve konteynerlerin kurulum aşamasında ve iaşe hizmetlerinde görev aldıkları bildirildi.

(Sadık Cangel /İHA)