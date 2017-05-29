Manisa'daki depremin bilançosu netleşiyor

Merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından 115'i ağır hasarlı 81'i hafif hasarlı olmak üzere 196 binanın hasar gördüğü kaydedildi.

Merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından 115'i ağır hasarlı 81'i hafif hasarlı olmak üzere 196 binanın hasar gördüğü kaydedildi.

27 Mayıs tarihinde saat 18.53'de merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından bugün itibariyle sahada Manisa AFAD ekibinden 11 arama kurtarma teknisyeni ve 4 araç, İzmir AKB'den 20 arama kurtarma teknisyeni ve 3 araç, Denizli AFAD ekibinden 4 personel ve bir araçla ön hasar tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. 12 teknik personelden oluşan 6 Ön Hasar Tespit Ekibinin katılımı ile Manisa AFAD Koordinesinde yürütülen çalışmalarda şimdiye kadar, Gölmarmara ilçesinin Tiyenli Mahallesi'nde 95'i ağır hasarlı, 32'si hafif hasarlı konutun tespit edildiği, mahallede 92 çadır ve bir adet genel maksat çadırı kurulduğu, 22 çadırın da kurulumunun devam ettiği bildirildi.

Depremde hasar gören bir başka yerleşim yeri olan Saruhanlı'nın Kumkuyucak Mahallesi'nde ise 17 ağır hasarlı ve 33 hafif hasarlı konut tespit edilirken mahalleye 32 çadır kurulduğu açıklandı.

Gölmarmara Değnekler Mahallesi'nde ise 3 ağır hasarlı ve 16 hafif hasarlı konut tespit edilirken mahallede 10 adet çadır kurulduğu öğrenildi. Saruhanlı'nın Lütfiye Mahallesi'nde ise ön hasar tespit çalışmalarının ve 26 çadırın kurulumunun devam ettiği kaydedildi.

