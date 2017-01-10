Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Manisa'da yarın tatil olan okullar açıklandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Manisa'da yarın tatil olan okullar açıklandı

Manisa Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle 11 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verilecek okulları açıkladı.

Manisa Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle 11 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verilecek okulları açıkladı.

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, meydana gelen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 11 Ocak 2017 Çarşamba günü Demirci, Soma, Turgutlu ilçesinde ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okulların tatil edildiği vurgulandı. Ayrıca, Ahmetli, Akhisar, Kırkağaç, Köprübaşı, Salihli, Selendi, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde bazı okullarda eğitime kısmi olarak ara verilirken, kapsamı taşıma merkezlerinin tümü ya da bazılarıyla sınırlı olduğu kaydedildi. Öte yandan Alaşehir, Gölmarmara, Gördes, Kula, Sarıgöl, Saruhanlı ilçelerinde ise eğitim öğretime devam edileceği bildirildi. Yarın tatil edilen okullar şöyle sıralandı: "Ahmetli'de, Hacıköseli ve Bahçeçik mahalleri taşımalı öğrenciler. Akhisar'da, kırsal mahallelerde müstakil ve taşıma merkezi ilk ve ortaokullar, Aysun Karalar İlkokulu, 75.Yıl Ortaokulu, taşımalı ilkokul-ortaokul-ortaöğretim öğrencilerinin tamamı, Zeytinliova Anadolu Lisesi, Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Kapaklı Zeliha Keskinoğlu İş Uygulama Merkezi, birleştirilmiş sınıflı ilkokullar. Akhisar merkezdeki okullara kırsal kesimlerden gelen tüm öğrencilerin 1 gün izinli.

Kırkağaç'ta Gelenbe Şaireşref İlköğretim Kurumları: Hacet Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Gökçukur Mahallesi, Dualar (Sayalar-Dere Sokak dahil) Mahallesi, Fırdanlar Mahallesi, Halkaavlu Mahallesi, Sakarlı Mahallesi, Kuyucak Mahallesi, Söğütalan Mahallesi, Çobanlar Mahallesi, Alacalar Mahallesi, Kınık Mahallesi, Güvendik Mahallesi, Çaltıcak Mahallesi, Işıklar Mahallesi, Gebeler Mahallesi İlkokul Ve Ortaokul taşımalı öğrencileri. Bakır Atatürk H.Bakırlı İlköğretim Kurumları: Çiftlik Mahallesi, Ömerler Mahallesi, Öveçli Mahallesi ilkokul ve ortaokul öğrencileri. Kocaiskan İlköğretim Kurumları: Demirtaş Mahallesi Ortaokulu öğrencileri. Yağmurlu Recai Berber İlköğretim Kurumları: Hamitli Mahallesi, Siledik Mahallesi, Musahoca Mahallesi, Küçükyaya Mahallesi Ortaokulu öğrencileri. Tüm ortaöğretim kurumları: Hacet Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Gökçukur Mahallesi, Dualar Mahallesi, Fırdanlar Mahallesi, Halkaavlu Mahallesi, Sakarlı Mahallesi, Kuyucak Mahallesi, Söğütalan Mahallesi, Alacalar Mahallesi, Çobanlar Mahallesi, Kınık Mahallesi, Güvendik Mahallesi, Çaltıcak Mahallesi, Işıklar Mahallesi, Bademli Mahallesi, Çiftlik Mahallesi, Ömerler Mahallesi, Harta Mahallesi, Öveçli Mahallesi, Demirtaş Mahallesi, Hamitli Mahallesi, Siledik Mahallesi, Musahoca Mahallesi, Küçükyaya Mahallesi, Gelenbe Mahallesi,Bostancı Mahallesi, Alifakı Mahallesi,Yağmurlu Mahallesi, Kocaiskan Mahallesi, Karakurt Mahallesi, İlyaslar Mahallesi, Bakır Mahallesi'nden taşınan ortaöğretim öğrencileri. Köprübaşı'nda, Alanyolu Mahallesi'ndeki (ilkokul-ortaokul)

Yenice, Kuşturmuşlar, Kozaklı, Gölbaşı, Kıdırcık, Kıranşeyh, Sargaç, Gündoğdu, Döğüşören, Kavakyeli, İkizkuyu, Yeşilköy, Kurtlar, Esad, Bozburun, Armutlu, Uğurlu mahallelerinden taşınan tüm öğrenciler tatil. Salihli'de, şehir merkezindeki taşıma yapılan 11 ortaöğretim kurumuna ve Karataş Anadolu Lisesi (Yeniköy, Kale, Gökeyüp, Burhan, Damatlı, Celili, Yağmurlar, Çakaldoğan, Başlıoğlu, Bahçecik mahalleleri, Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Kurumu Bahçecik Mahallesi, Adala Nergiz Demet ilk/ortaokul (Ortaköy Mahallesi), Gökeyüp İlköğretim Kurumu (taşıma yapılan yerleşim yerlerinin tamamı), Kabazlı Ş. İsmail Yavuz İlköğretim Kurumu (Celilli, Çakaldoğan, Damatlı, Burhan mahalleleri), Mevlütlü İlköğretim Kurumu (Yağmurlar Mahallesi), Kemerdamları İlköğretim Kurumu (Kale, Mahallesi), Sartmahmut İlk/Ortaokulu (Başlıoğlu, Yeniköy mahalleleri) öğrenciler için eğitim-öğretime ara verilmiştir. Selendi'de, Selendi Cumhuriyet İlkokulu (K.Beddeller - K.Bed. Karataşlar Mezrası hattı taşımalı öğrencileri), Selendi Fatih Ortaokulu (K.Beddeller - K.Bed.Karataşlar Mezrası hattı taşımalı öğrencileri), Selendi Çortak İlköğretim Kurumu(Tavak Mahallesi, Omurlar Mahallesi, Dedeler Mahallesi, Yağcı Mahallesi hattı taşımalı öğrencileri), Selendi Pınarlar Ş.S.E.E İlkokulu (eğitime bir gün ara verildi), Selendi Pınarlar Ş.S.E.E Ortaokulu'nda eğitime bir gün ara verildi. İHL Ortaokulu (Tavak Mahallesi, Omurlar Mahallesi, Yağcı Mahallesi, Dedeler, Terziler, Tepeynihan, Çıkrıkçı, Pınarlar hattı taşımalı öğrencileri)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Borsa günü yatay kapattı
12 DEAŞ hedefi imha edildi
Borsa günü yatay kapattı
TSK: '12 DEAŞ hedefi imha edildi'
Muhtardan çocuğun köpeği ısırmasıyla ilgili değerlendirme
AK Partili başkandan MHP'ye ziyaret
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Baykal, Meclis'te konuştu: Allah aşkına nasıl oluyor da aklınızdan geçiriyorsunuz?
Baykal, Meclis'te konuştu: Allah aşkına nasıl oluyor da aklınızdan geçiriyorsunuz?
CHP'li vekilden tehdit: İç savaş çıkar
CHP'li vekilden tehdit: İç savaş çıkar
KPSS tercih sonuçları açıklandı!
KPSS tercih sonuçları açıklandı!
Terör örgütü DEAŞ'ın kaçırdığı askerler şehit oldu
Terör örgütü DEAŞ'ın kaçırdığı askerler şehit oldu
Meclis'te kritik oylama başladı
Meclis'te kritik oylama başladı
Yıldırım: İki kaptan gemiyi batırır, kaptanın tek olması lazım
Yıldırım: İki kaptan gemiyi batırır, kaptanın tek olması lazım
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Borsa günü yatay kapattı
Borsa günü yatay kapattı
12 DEAŞ hedefi imha edildi
12 DEAŞ hedefi imha edildi
Borsa günü yatay kapattı
Borsa günü yatay kapattı
TSK: '12 DEAŞ hedefi imha edildi'
TSK: '12 DEAŞ hedefi imha edildi'
Muhtardan çocuğun köpeği ısırmasıyla ilgili değerlendirme
Muhtardan çocuğun köpeği ısırmasıyla ilgili değerlendirme
AK Partili başkandan MHP'ye ziyaret
AK Partili başkandan MHP'ye ziyaret
İstanbul'da metro ve metrobüsler sabaha kadar seferlerine devam edecek.
İstanbul'da metro ve metrobüsler sabaha kadar seferlerine devam edecek.
Manisa'da yarın tatil olan okullar açıklandı
Manisa'da yarın tatil olan okullar açıklandı
Hakkari'de internet haberciliği gelişiyor
Hakkari'de internet haberciliği gelişiyor
Soysal, Gürkan'ı birlik gecesine davet etti
Soysal, Gürkan'ı birlik gecesine davet etti
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
Metro ve metrobüs seferleri sabaha kadar sürecek
Metro ve metrobüs seferleri sabaha kadar sürecek

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English