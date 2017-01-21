Manisa'da puanlar paylaşıldı

Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasının sahasında karşılaştığı Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.

Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasının sahasında karşılaştığı Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Güray'ın ceza sahası içi sağından arka direğe ortaladığı topa, sol altıpas çizgisi üstünde Deniz'in kafa vuruşunda seken meşin yuvarlağa, Umut kale çizgisinin hemen önünde ayağıyla dokundu, top az farka üstten dışarıya çıktı.

26. dakikada Deniz'in ceza yayının yaklaşık 5 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta barajı aşan top kale direğinin üstünden auta gitti.

27. dakikada sol kanattan Lawal'ın ortaladığı topa ceza sahası içi sağ çaprazda gelişine vuran Levent'in şutunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin hemen yanından dışarıya çıktı.

33. dakikada Ömer'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, barajı geçip kaleye yönelen topu kaleci Ahamada uzanarak kontrol etti.

39. dakikada Deniz'in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı kesme ortaya, altıpas çizgisinin hemen önünde müsait pozisyonda Umut dokunamayınca, meşin yuvarlak kale direğinin yarım metre yanından dışarıya çıktı.

55. dakikada Güray'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortaladığı topa altıpas içerisinde topla buluşan Umut'un vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

61. dakikada Lawal'ın ara pasıyla altıpasın sağında topla buluşan Güray'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Bora'nın ellerinde kaldı.

81. dakikada Güray'ın ara pasına hareketlenen Lawal'ın ceza sahası içi sağ çaprazda dar açıdan sert şutunda kaleci Bora ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

84. dakikada Akhisar Belediyespor'un geliştirdiği kontratakta Olcan'ın orta saha yakınlarından ceza sahası içerisine kadar sürüp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmada Mabiala'ya çarparak kornere çıktı.



KÜNYE

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx

Akhisar Belediyespor: Bora xx, Lopes xx, Orhan xx, Caner xx, Ömer xx, Custodio x (Hasan Ali dk. 82 ?), Sissoko xx, Onur x (Olcan dk. 56 x), Özer xx, Muğdat x (Adu dk. 54 x), Vaz Te xx

Yedekler: Fatih, Aykut, Samardzic, Kadir

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Kayserispor: Ahamada xx, Levent xx, Kana Bıyık xx, Mabiala xx, Anıl xx, Kubilay xx, Rotman x, Deniz x (Erkan dk. 74 xx), Lawal xx, Güray xx (Hakan dk. 89 ?), Umut x

Yedekler: Muammer, Furkan, Stevanovic, Murat, Ufuk

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Sarı kartlar: Rotman, Mabiala, Levent (Kayserispor), Custodio (Akhisar Belediyespor)

(Barış Gezici - Önder Aydın - Sadık Cangel / İHA)