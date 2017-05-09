Manisa'da PKK operasyonu: 19 gözaltı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK yönelik operasyonda aralarında HDP'lilerin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK yönelik operasyonda aralarında HDP'lilerin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa'nın Salihli ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında HDP'li üyelerin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgüte ait çok sayıda dökümanın ele geçirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

