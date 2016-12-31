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Manisa'da Mekke'nin fethi kutlandı
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Manisa'da Mekke'nin fethi kutlandı

Manisa'da Anadolu Gençlik Derneği Manisa Şubesi ile Milli Gençlik Vakfı tarafından Mekke'nin fethinin 1386. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlediler.

Manisa'da Anadolu Gençlik Derneği Manisa Şubesi ile Milli Gençlik Vakfı tarafından Mekke'nin fethinin 1386. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlediler.

Anadolu Gençlik Derneği Manisa Şubesi ile Milli Gençlik Vakfı tarafından 'Noel'i değil Mekke'nin fethini kutluyoruz' sloganıyla Mekke'nin fethinin 1386. yılında Mekke'nin Fethi ve Kardeşlik programı düzenlendi. Manisa Şehzadeler Belediyesi Bedesten Çok Amaçlı Salonda düzenlenen geceye Saadet Partisi İl Başkanı Metin Bulduk, İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şube Başkanı Recep Özgüvenç, Anadolu Gençlik Derneği Manisa Şube Başkanı Hüseyin Eroğlu, Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan Anadolu Gençlik Derneği Manisa Şube Başkanı Hüseyin Eroğlu, "Kabe yer yüzündeki Müslümanların kıblesidir. Mekke şehirlerin anasıdır. Biz şehirlerin anası Mekke'nin fethinin önemini özellikle genç nesle her yıl tekrar tekrar hatırlatmak gerektiğine inanıyoruz. Her akşam ana haber bültenlerinde; patlayan bombalara, savaşlara, çatışmalara dair haberler duymak canımızı acıtıyor. Her akşam ana haber bültenlerinde yaşamını yitirmiş insanları görmek, kolu bacağı kopmuş insanları görmek, yetim kalmış çocuklar, dul kalmış kadınlar, gözü yaşlı anneler görmek canımızı yakıyor. Bütün bu olup bitenler üzerimizdeki sorumluluğu daha da arttırıyor. Genç nesiller mutlaka fetih kavramını anlamalı, fetih ve işgal arasındaki kavramı bilmeli, fetih aşkıyla yaşamalıdır. Diğer yandan Hz. Ömer döneminde İslamlaşmaya başlamış, Malazgirt meydan muharebesiyle İslam yurdu oluşu perçinlenmiş bu coğrafyada yılbaşı gecesi adı altında her türlü ifsadın ve tahribatın yapılmasının emperyalist bir işgal projesi olduğu unutulmamalıdır. Biz alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir kutlu peygamberin, önderimiz, efendimiz Hz.Muhammed'in komutasında gerçekleşen Mekke'nin fethini her yıl kutlayarak küresel emperyalist kuşatmaya, kültürel kuşatmaya cevap verdiğimizin farkındayız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mekke'nin fethinin anlatıldığı sinevizyon gösterisi sunuldu.
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