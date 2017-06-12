Manisa'da koca dehşeti

Manisa'da FETÖ'den dolayı tutuklanan ve kısa bir süre önce tahliye olan iş adamı, tartıştığı eşini tabancayla vurarak ağır yaraladı. Ağır yaralı eşini hastaneye kaldıran şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Manisa'da FETÖ'den dolayı tutuklanan ve kısa bir süre önce tahliye olan iş adamı, tartıştığı eşini tabancayla vurarak ağır yaraladı. Ağır yaralı eşini hastaneye kaldıran şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal M. (40), eşi Tuğba M. (32) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Kemal M. silahını alarak eşi Tuğba M.'ye iki el ateş etti. Kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanan Tuğba M. yine eşi Kemal M. tarafından özel Grandmedical Hastanesine kaldırıldı. Kemal M.'nin hastanede polise teslim olduğu öğrenildi. Ağır yaralanan Tuğba M. ise ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı kadının durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Öte yandan, eşini vurarak yaralayan Kemal M.'nin Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında tutuklandığı ve daha sonra da serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Adem Şahin /İHA)