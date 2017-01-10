10.01.2017 20:51 Manisa'da iş yeri yangını korkuttu

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Manisa'nın Salihli ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.



Edinilen bilgiye göre, Turan Caddesi Toköz İşhanı'nın 4. katındaki Mehmet Solmaz'a ait Fade Tattoo isimli dövme yapan bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri yangına anında müdahale ederek söndürdü. İş yerinde maddi hasar oluşurken, yangının klimadan çıktığı ifade edildi.



Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

