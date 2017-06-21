Manisa'da flaş gelişme: 6 rütbeli asker gözaltına alındı

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yaşanan besin zehirlenmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında, 6 rütbeli asker gözaltına alındı.

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yaşanan besin zehirlenmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında, 6 rütbeli asker gözaltına alındı.

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 23 Nisan, 16 ve 17 Haziran tarihlerinde yaşanan ve yüzlerce askerin etkilendiği besin zehirlenmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında yemek firmasından gözaltına alınan 40 kişiden sonra Tugay Komutanlığı'nda yemek kontrolünden sorumlu subay ve astsubaylardan oluşan 6 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturmanın geniş çaplı olarak devam ettiği bildirildi.

(Sadık Cangel /İHA)