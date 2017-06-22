Manisa'da flaş gelişme: 6 kişi tutuklandı

Manisa'da askerlerin yedikleri yemekten zehirlenmesinin ardından açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan yemek şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanırken, 3 kişi de serbest bırakıldı.
Manisa'da askerlerin yedikleri yemekten zehirlenmesinin ardından açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan yemek şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanırken, 3 kişi de serbest bırakıldı.
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