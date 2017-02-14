14.02.2017 10:27 Manisa'da FETÖ operasyonu: 8 tutuklama

Manisa'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 7'si jandarma personeli 8 kişi, 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla tutuklandı. Manisa'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 7'si jandarma personeli 8 kişi, 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7'si jandarma personeli 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen rütbeli jandarma personellerinden E.S., İ.O., M.D., M.K., M.Ç., S.G. ve S.K. ile emekli din kültürü öğretmeni A.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevine gönderilen emekli din kültürü öğretmeni A.D.'nin örgüte ait okullarda çalıştığı ve bir dönem sözde Soma ilçe imamlığı yaptığı öğrenildi. A.D.'nin ayrıca örgüte ait yurt dışındaki okullarda da görev yaptığı öğrenildi.



