Manisa'da FETÖ operasyonu: 46 gözaltı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'ByLock' kullandığı tespit edilen 46 kişi gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'ByLock' kullandığı tespit edilen 46 kişi gözaltına alındı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonda 46 kişi gözaltına alındı. Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şüpheliler Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. (Aykut Yeniçağ/İHA)
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