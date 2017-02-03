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Manisa'da El-Kaide operasyonu: 2 tutuklama
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Manisa'da El-Kaide operasyonu: 2 tutuklama

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde El-Kaide terör örgütü üyesi oldukları gerekçesi ile 2 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde El-Kaide terör örgütü üyesi oldukları gerekçesi ile 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe merkezinde El-Kaide terör örgütü ile bağlantısı olduğu belirtilen M.F. ile G.T.'nin kaldıkları evlere 13 Ocak günü operasyon düzenlenerek şahıslar gözaltına alınmıştı.
İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Adliye'ye getirilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahısların evlerindeki aramalarda örgütsel dokümanların ele geçirildiği öğrenildi.
(İlker Uyar/İHA)
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