Manisa'da çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında yemek sonrası rahatsızlanan çok sayıda asker, besin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında yemek sonrası rahatsızlanan çok sayıda asker, besin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan çok sayıda asker, besin zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Tugay Komutanlığı içinde de çadırlar kurulduğu ve askerlere müdahale edildiği öğrenildi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, askerlerin durumu hakkında bilgi almak için hastaneye gitti.

Dün akşam da 69 asker besin zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılmış ve bugün öğle saatlerinde tüm askerler taburcu edilmişti..

(Sadık Cangel/İHA)