Manisa'da çadıra yıldırım düştü: 1 ölü

Manisa'nın Salihli ilçesinde 17 yaşındaki genç, ayvan otlatırken başlayan yağmurdan korunmak için girdiği çadıra yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 17 yaşındaki genç, ayvan otlatırken başlayan yağmurdan korunmak için girdiği çadıra yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çamurhamamı Mahallesi İncirlik mevkiinde küçükbaş otlatan Muhammet Gökdeniz (17) ve Celil Öztürk(19) aniden başlayan ve şiddetini artıran yağmurdan korunmak için yaylada bulunan çadıra girdi. Bu sırada Gökdeniz ve Öztürk'ün içinde bulunduğu çadırdaki sobaya yıldırım düştü. Olayda yaralanan Gökdeniz ve Öztürk, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan 17 yaşındaki Muhammet Gökdeniz tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Gökdeniz'in cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, diğer yaralı Celil Öztürk'ün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Behzat Akcan / İHA)