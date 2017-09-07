07.09.2017 16:59 Manisa'da 'ByLock' operasyonu: 30 gözaltı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Ekipler, örgütün şifreli haberleşme programı kullandığı iddiasıyla 30 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda aralarında halen görevde olan ve kanun hükmünde kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen kamu çalışanları ile esnafın da bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.



