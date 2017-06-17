Manisa'da askerler 4.kez zehirlendi

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda yaklaşık 200 asker, akşam yemeğinin ardından rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı.

'BAZI ASKERLERİN DURUMU KRİTİK'

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne gelerek rahatsızlanan askerleri ziyaret etti. Çıkışta kısa bir açıklama yapan Vali Güvençer "Askerlerimizin neyden etkilendiğini tam olarak belli değil. Edindiğimiz bilgilere göre 200 yakın askerimiz rahatsızlandığını öğrendik, şu an araştırıyoruz. Üzücü olan durum, bazı askerlerimizin durumu kritik" dedi.

1049 ASKER HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda da, Manisa'nın Kırkağaç İlçesi'nde, 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda, akşam yemeğinin ardından çok sayıda asker rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle 1049 asker hastaneye kaldırılmış, Er Hüsnü Özel yaşamını yitirmişti.