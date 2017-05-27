Manisa'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 18.53'te, merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi. Depremin derinliği ise 28.8 kilometre olarak ölçüldü. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı konusunda ise bir bilgi edinilemedi.
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