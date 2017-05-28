Manisa'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Manisa'da dün meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin ardından çok sayıda deprem meydana gelmeye devam ediyor. AFAD verilerine göre, saat 14.04'te, merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 4.8 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Yerin 24 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sonrası ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

