Manisa'da 4.1 ile sallandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre, saat 10.26'da, merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 4.5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa sürerken, depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
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