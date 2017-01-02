02.01.2017 15:58 Manisa'da 2017'nin ilk umre kafilesi uğurlandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2017'nin ilk umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2017'nin ilk umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organize ettiği Umre turlarına Akhisar'dan ilk kafile 120 kişi ile 3 otobüs olarak yola çıktı. Kafile, 26 günlük Umre ziyareti için sabah saat 08.00'de otobüslerle İzmir`e hareket etti. Umre kafilesi İzmir Adnan Menderes Hava Limanından havayolu ile Medine'ye gidecek 5 Gün MedineÂ´de kalacak kafile 5 gün sonra Mekke'ye geçecek ve 21 gün Mekke'de kalacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organize ettiği ilk umre kafilesinde Hashoca Cami Din Görevlisi İrfan Yavuz, Efendi Cami Din Görevlisi Mehmet Binay ve Yeni Doğan Mahallesi Cami Din Görevlisi Ahmet Akdeniz'in kafile başkanlığında Akhisar İlçe Müftüsü Yusuf EvişÂ´in yaptırdığı dua ile yola çıktı. Umre için kutsal topraklara gidenler sevenleri ile vedalaştı ve otobüse binerek hareket ettiler.



Umre için kutsal topraklara giden 120 kişilik birinci kafile 26 gün sonra tekrar Türkiye'ye dönecek.

