Manisa'da 200 asker hastaneye kaldırıldı

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında yaklaşık 200'e yakın asker, besin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastaneye gelen Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, ilk belirlemelere göre 200 askerin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında yaklaşık 200'e yakın asker, besin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastaneye gelen Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, ilk belirlemelere göre 200 askerin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan yaklaşık 200 asker, hastaneye kaldırıldı. Tugay Komutanlığı içinde de çadırlar kurulduğu ve çok sayıda askere müdahale edildiği öğrenildi. Hastaneye gelerek bilgi alan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 100 askerin Merkez Efendi Devlet Hastanesinde, 100 askerin de Manisa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını açıkladı.

Öte yandan, dün akşam saatlerinde yine aynı birlikte 69 asker karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Manisa Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış ve bugün öğle saatlerinde bütün askerler taburcu edilmişti.

