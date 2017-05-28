Manisa'da 177 askerin hastanede tedavisi devam ediyor

Manisa'da 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda meydana gelen enfeksiyon olayı ile ilgili son durumu açıklayan Manisa Valiliği, 177 askerin hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini, sağlık durumlarının iyiye gittiğini bildirdi.

Manisa'da 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda meydana gelen enfeksiyon olayı ile ilgili son durumu açıklayan Manisa Valiliği, 177 askerin hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini, sağlık durumlarının iyiye gittiğini bildirdi.

Manisa Valiliği 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda meydana gelen ve bin 49 askerin etkilendiği, 1 askerin ise hayatını kaybettiği toplu bağırsak enfeksiyonu hakkında son durumu açıkladı. Manisa Valiliğinden yapılan son açıklamada şu ifadelere yer verildi: "28 Mayıs 2017 Pazar günü itibariyle ilimiz 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda bulantı, kusma ve ishal yakınmaları nedeniyle hastanelerde tedavileri devam eden 177 asker bulunmaktadır. Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde 11 asker, Manisa Devlet Hastanesi'nde 25 asker, Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde 30 asker, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde 58 asker ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 53 asker olmak üzere 177 askerin tedavileri devam etmektedir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi gören 53 askerden 3'ünün tedavisi yoğun bakımda servisinde yapılmaktadır. Hastaların durumu iyiye gitmektedir."

