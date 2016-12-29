29.12.2016 00:37 Manisa'da 13 ilçede eğitime kar engeli

Manisa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir günlük ara verildi. Bazı ilçelerin tamamında eğitime ara verilirken bazılarında da taşımalı eğitim verilen okullar tatil edildi. Manisa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir günlük ara verildi. Bazı ilçelerin tamamında eğitime ara verilirken bazılarında da taşımalı eğitim verilen okullar tatil edildi.



Manisa Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yayımlanarak kar yağışının etkili olduğu ilçelerde eğitime ara verildiği açıklandı.



Manisa Valiliğinden yapılan açıklama şöyle: "İlimiz genelinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle, Demirci, Gördes, Kula, Sarıgöl, Selendi ve Alaşehir ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ahmetli, Gölmarmara, Salihli, Şehzadeler, Turgutlu, Yunusemre ve Akhisar ilçelerinde eğitime kısmi olarak ara verilmiş olup kapsamı taşıma merkezlerinin tümü yada bazılarıyla sınırlıdır. Soma, Kırkağaç, Köprübaşı ve Saruhanlı ilçelerinde ise eğitime devam edilecektir."

